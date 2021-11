Vilarrubla: “La Salle va tancar per problemes econòmics”

La ministra d’Educació i Ense­nyament Superior, Ester Vilarrubla, va afirmar ahir, durant la sessió de control al Govern, que la Universitat La Salle “va tancar per problemes econòmics i no per la qualitat de les formacions”. La defensa de Vilarrubla va venir motivada per les consideracions de la consellera del PS Susanna Vela, qui va lamentar que el Govern no estigués amatent per evitar el tancament del centre d’estudis. “Nosaltres entenem que una universitat és alguna cosa més que un negoci. Que siguin universitats privades no vol dir que puguin fer el que vulguin”, va declarar Vela, que va preguntar