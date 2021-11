Terceravia presenta un recurs contra el pressupost del 2022

Actualitzada 19/11/2021 a les 11:12

Terceravia ha presentat aquest matí a Sindicatura un recurs contra l'admissió a tràmit del Projecte de Llei del pressupost del 2022 perquè no compleix la Llei de finances públiques. La formació que encapçala Josep Pintat afirma que és el mateix Govern qui reconeix l'incompliment de la normativa en la memòria dels comptes de l'any vinent i demana que el projecte de llei es retorni a l'executiu perquè torni a demanar l'admissió a tràmit "però complint, aquesta vegada, els preceptes marcats en la Llei", assenyala en un comunicat.Els consellers de Terceravia afirmen que el pressupost presentat per Eric Jover contravé la legislació perquè s'ha modificat la manera d'elaborar "les fitxes d'inversions i l'estructura pressupostària funcional, tal com adment el mateix Govern" en la memòria, informa la formació. Terceravia assegura que tal com s'han presentat els comptes per a l'exercici vinent "al Consell General li serà molt difícil, per no dir impossible, aprovar “els estats de despeses i dotacions a nivell de concepte, i de programa en el cas de despeses d'inversió".