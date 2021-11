Tercera dosi per al personal sanitari i sociosanitari

Actualitzada 19/11/2021 a les 16:34

El ministeri de Salut està preparant l'administració de la tercera dosi de la vacuna contra la Covid per al personal sanitari i sociosanitari per als propers dies. Joan Martínez Benazet ha afirmat que la immunització no serà obligatòria com no ho ha sigut fins ara i ha apel·lat a la responsabilitat de la població per adherir-se a l'estratègia que ha insistit és l'única eina per aturar la pandèmia.El titular de Salut ha destacat que aquesta setmana s'està registrant un increment d'inscripcions a la plataforma de vacunació que s'estan sumant a l'estratègia global i ha subratllat que "no em volia imaginar aquest hivern de la manera que es presenta sense la vacunació. Europa hauria d'estar en un tancament similar al de la primera fase". I ha insistit que Andorra hauria de tenir "més tranquil·litat" respecte a les conseqüències greus de la nova onada per l'elevat nivell d'immunització que "hauria d'allunyar-nos" de la situació d'altres països d'Europa que ha remarcat que estan patint "col·lapse a les UCI" on tenen índexs més baixos d'inoculació.El percentatge de vacunació és del 78,2% en persones majors de 16 anys amb la pauta completa i del 79,8% en les que tenen la primera dosi. I en la franja de 12 a 15 anys la immunització arriba al 53,9% amb dues punxades i al 59,4% només amb una. El ministre ha recordat que a partir de dilluns es comença a posar la tercera dosi a les persones majors de 65 anys i a les que tinguin patologies que les fragilitzen "i després es desescalarà a tota la població de manera progressiva quan passin 6 mesos de la darrera vacuna". Martínez Benazet ha reiterat que hi ha vacunes suficients per cobrir totes les necessitats i "un flux constant" de subministrament de fàrmacs per prevenir el coronavirus.