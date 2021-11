Simulacre a l'aeroport Andorra-la Seu

Unes trenta persones en el paper de passatgers van participar a les proves de càrrega

L’aeroport Andorra-la Seu va acollir ahir una trentena de persones en el paper de passatgers que van formar part del simulacre de la posada en funcionament de les línies regulars, segons va informar l’executiu en un comunicat. Es va tractar de les denominades proves de càrrega, que serveixen per comprovar que el circuit dissenyat des de l’arribada dels passatgers a l’aeroport fins a l’embarcament funciona de manera correcta. Les persones participants van haver d’efectuar el procés de facturació de l’equipatge –de mà o embarcat–, emissió i recollida dels tiquets i passar per la zona dels controls de seguretat. També hi