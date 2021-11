Sant Julià acull la primera defensa de tesi doctoral de la Universitat Europea

Actualitzada 19/11/2021 a les 13:33

La primera defensa de tesi doctoral de la Universitat Europea (eUniv) ha tingut lloc aquest divendres a la Sala de Plens de Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, segons informa el comú. El treball, realitzat per Jaume J. Barcons sota el nom de "Els grups d’empreses: Una anàlisi jurídica laboral del cas espanyol", ha estat presentat avui a les 12 hores i ha comptat amb la presència del cònsol major del comú, Josep Majoral, i la cònsol menor, Mireia Codina, així com les autoritats acadèmiques corresponents i més d’una cinquantena d’assistents.La sessió ha finalitzat dues hores més tard amb l’entrega del certificat corresponent al doctorand per part de la Presidència, segons explica l'ens comunal. La eUniv és una universitat online que ofereix estudis en administració d’empreses, dret, humanitats i filologia catalana i que es va establir al país per l’Acord de Govern del 18 de desembre del 2019. El comú comunica que aquesta universitat aposta per unmodel de qualitat que ofereix als seus estudiants una metodologia única que inclou cinc períodes d’admissió, assignatures seqüencials i una àmplia flexibilitat econòmica. Actualment, hi ha més d’un centenar d’estudiants entre totes les branques de coneixement.