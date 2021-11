Premi per la defensa dels drets infantils per a escolars d'Encamp

Actualitzada 19/11/2021 a les 17:22

Els alumnes de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp han rebut el tercer premi del concurs 'My rights, my voice' que convoca la Delegació Europea a Estrasburg i les representacions permanents d'Andorra i de San Marino, segons ha anunciat el Govern aquesta tarda. Més d'un centenar de propostes van optar als guardons que exigia presentar un projecte amb la visió dels infants sobre els seus drets i el seu compliment en un vídeo curt que es podia fer individualment o en grup. Els alumnes encampadans van fer "una recepta amb els valors, drets i deures que tenen els infants i adolescents que la societat ha de tenir en compte per tal de progressar", segons especifica el Govern.