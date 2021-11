Mascareta obligatòria a interiors i recomanada a espais lliures

Actualitzada 19/11/2021 a les 15:34

La mascareta torna a ser obligatòria a tots els espais interiors i reunions de treball a partir d'avui i es recomana portar-la també a espais lliures quan hi hagi aglomeracions i sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat, segons les mesures aprovades avui pel Govern per minimitzar la transmissió comunitària del virus. El ministre de Salut ha anunciat que les restriccions s'adopten per no haver de limitar activitats obertes, per la situació que estan vivint molts països d'Europa i per l'augment lleuger de la pressió sanitària ja que avui hi ha 2 afectats pel virus ingressats a l'UCI.L'ús de la mascareta "de forma massiva" és obligatori independentment de que s'estigui vacunat i tot i que es faci el control d'accés amb passaport Covid en compliment del sistema de semàfors fixat pel Govern fa dues setmanes. El passaport s'haurà de demanar també a esdeveniments amb més de 100 persones quan fins ara el límit era per a més de 1.000 assistents. El ministre ha destacat que als locals d'oci nocturn i als establiments de restauració s'haurà de dur la protecció facial tret del moment de consumir i ha demanat reduir les interaccions socials i limitar-les a grups bombolla, sempre amb els mateixos amics "i disminuir les trobades de forma responsable". El canvi en l'obligatorietat de demanar el passaport sanitari entra en vigor dilluns i totes les mesures s'aplicaran de moment fins a l'1 de desembre.Martínez Benazet ha explicat que es fa marxa enrere en l'aixecament de limitacions perquè els contagis continuen sent més majoritaris entre els escolars però ja hi ha transmissió comunitària a persones de totes les edats. Els contagis augmenten avui amb 51 positius més i 385 casos actius i la pressió sanitària creix amb 5 afectats pel virus ingressats, un més que ahir, però dos dels malalts estan a l'UCI i un requereix ventilació mecànica. El ministre no ha detallat si aquests dos pacients estan vacunats "per preservar la intimitat i la confidencialitat de les dades".La pandèmia deixa 16.086 contagiats des del març del 2020 i 16.571 recuperats, amb 17 altes des d'ahir. Els centres educatius tenen 2 aules amb tots els alumnes aïllats a casa, una més que ahir, i 29 classes amb part dels escolars confinats.Joan Martínez Benazet ha recalcat la necessitat de fer "una utilització més acurada de la mascareta" i de reduir les interaccions perquè poden ser focus de transmissió del virus. I ha exposat que avui mateix s'ha fet un cribratge a 80 persones que van assistir a un funeral perquè s'han detectat positius entre els participants i s'ha d'esbrinar si hi ha hagut transmissió comunitària. El ministre ha demanat "intentar ser el més curós possible" en esdeveniments de molta socialització.Martínez Benazet ha comentat que la pujada de contagis que s'observa ara "no és vertical" com les onades anteriors "és més lentat i progressiva pel percentatge de vacunació" perquè ha incidit que la variant activa ara és la Delta que resulta més infecciosa "però es troba la barrera de la vacuna".