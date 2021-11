Actualitzada 19/11/2021 a les 05:57

Estar vacunat serà un requisit per poder treballar a les estacions d’esquí aquesta temporada. Així ho va avançar ahir al Diari el vicepresident d’Ski Andorra, Josep Marticella, qui va detallar que estan col·laborant “activament amb el ministeri de Salut i el de Turisme perquè el certificat de vacunació sigui imprescindible per treballar a les estacions”.Aquesta mesura, segons va manifestar el vicepresident d’Ski Andorra, és el reflex dels esforços i compromís que les estacions estan fent per “garantir la seguretat dels nostres clients i la dels treballadors, així com per minimitzar els riscos perquè la temporada sigui el millor possible”, després que l’any passat fos pràcticament “inexistent”.Més enllà de la seguretat, un altre aspecte que Grandvalira i Vallnord-Pal Arinsal han estudiat en el marc d’aquesta decisió presa de manera consensuada des d’Ski Andorra ha estat el fet de no discriminar. En aquest sentit, Marticella va justificar que aquesta mesura és necessària per evitar “crear un greuge comparatiu entre treballadors temporers, que han de tenir el certificat mèdic per treballar al país, i els residents”.De fet, els requisits que els camps de neu demanaran als treballadors per poder ser contractats són els mateixos que el servei d’Immigració demana als temporers que volen accedir al Principat. El reglament que ho regula estableix que les persones que sol·licitin una autorització d’Immigració han d’acreditar haver completat la doble pauta de vacunació i que hagin transcorregut catorze dies des de la data d’administració de la darrera dosi; presentar el certificat de recuperació, que acredita haver passat la malaltia durant els últims sis mesos, o bé haver passat la malaltia i estar vacunat contra la Covid-19 amb una dosi de la vacuna i que hagi passat el termini pertinent.L’obligatorietat de presentar un certificat de vacunació o de recuperació no s’aplicarà únicament als treballadors de pistes, sinó que es farà extensiva a tot el personal dels dominis esquiables. Tanmateix, aquesta és una mesura que guiarà la contractació de personal nou i, per tant, existeix el dubte sobre què passarà amb els treballadors que ja formen part de la plantilla. Ara per ara, Marticella va declarar que se’ls instarà a “vacunar-se i a seguir l’estratègia global i, a partir d’aquí, s’haurà de veure què passa”.Preguntats sobre si s’han inspirat en algun model per dissenyar aquesta estratègia, el també director general de Vallnord-Pal Arinsal va admetre que “agafem idees de tot arreu, però hem de prendre la nostra pròpia decisió i tenim capacitat per fer-ho”. Marticella es va mostrar afí a l’aposta que fa Govern per la immunització i va opinar que “cal fomentar la vacunació per protegir-nos. A més, tenim clar que ens ha de permetre tenir el màxim de garanties a la temporada. Tots hem de col·laborar en aquest sentit”.Pel que fa als vaccins que Andorra reconeix per poder accedir al Principat, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ja va anunciar que “acceptarem aquelles vacunes que siguin oficials i que hagin estat administrades per una entitat oficial al seu país d’origen”, independentment de si estan o no aprovades per l’Agència Europea de Medicaments. Així, el fet que moltes de les persones que arriben al país estiguin immunitzades amb vaccins que no estan reconeguts a Europa –com és el cas de molts argentins vacunats amb Sputnik– no serà cap obstacle.Caldrà acreditar que s’ha completat la doble pauta de vacunació amb el certificat de vacunació.Una altra opció serà demostrar que s’ha passat la malaltia durant els darrers sis mesos amb el certificat de recuperació.La tercera opció serà acreditar que s’ha passat la malaltia i que s’ha rebut una dosi de la vacuna.Seran requisits per contractar nous treballadors.