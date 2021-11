La justícia de Catalunya avala la pròrroga de les mesures contra la Covid

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:08

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a avalar les mesures anti Covid proposades pel Procicat de la Generalitat, que obliguen a certes restriccions en algunes activitats, en una decisió presa ahir. La principal mesura és l’obligació de presentar el passaport Covid de vacunació o test anti Covid per entrar als locals d’oci nocturn i assistir a celebracions on hi hagi ball. Les restriccions proposades pel Procicat duraran catorze dies. La decisió del TSJC arriba un dia després que la Generalitat decidís prorrogar les mesures.