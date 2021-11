L'emissió d'euros serà de quatre milions l'any que ve

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:07

Andorra i la Unió Europea van celebrar ahir la reunió anual del comitè mixt de l’acord monetari per analitzar les noves disposicions incloses en el seu annex i acordar-ne els terminis d’implantació, segons va informar l’executiu en un comunicat. La presidència d’aquest organisme canvia cada any i aquest recau a Andorra, on s’hauria d’haver realitzat la trobada, però donades les restriccions a causa de la Covid-19 es va celebrar de manera telemàtica. L’acord es va signar el 2011 i, d’una banda, dona dret al Principat a emetre monedes d’euro. La reunió va servir per explicar els avenços fets per Andorra en la transposició legislativa en prevenció del blanqueig, prevenció de la falsificació de monedes i regulació i supervisió del sistema financer. També es van acordar els volums d’emissió d’euros que es fan des del Principat per a l’any 2022, que s’ha fixat en 4.181.759,54 euros.