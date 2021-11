El PS pressiona el Govern pel que fa al document jurídic sobre l’avortament i Espot assegura no saber qui el va encomanar

Tot i que en reiterades ocasions el cap de Govern, Xavier Espot, va afirmar ahir, durant la sessió de control parlamentària, que respondria “amb molt de gust” les sempre espinoses preguntes relacionades amb l’avortament, el PS va optar per estrènyer el setge al voltant de qui va encarregar l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, quelcom que el líder de l’executiu no va revelar tot al·legant el seu “desconeixement”. “Puc tenir els meus indicis, però com que no ho sé del cert i a mi no m’agrada dir mentides prefereixo no respondre”, va esgrimir Espot, que va sostenir que aquest

