Del total dels casos que s’han detectat aquest any 16 fan referència al maltractament físic

El protocol d’actuació immediata (PAI), referent a casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual i maltractament físic agut, s’ha activat 24 vegades aquest any per a casos d’infants i adolescents. Així es va fer saber ahir en el marc de la presentació de la campanya Trenca el silenci per prevenir l’abús infantil en l’àmbit esportiu. Del total d’aquests 24 casos, doncs –que actualment es troben judicialitzats–, 16 fan referència al maltractament físic i vuit a l’abús sexual. Pel que fa a la procedència de les notificacions d’aquest darrer grup, dos es van rebre per part de l’escola i quatre