Corts veu delicte a dormir borratxo dins del cotxe

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:08

El Tribunal de Corts també va condemnar ahir un home a dos mesos d’arrest nocturn i dos anys de privació de carnet com a autor d’un delicte menor de conducció d’automòbil amb una taxa de 0,8 grams d’alcohol per litre de sang. Aquesta és la pena que l’acusació pública demanava per a un home que va ser controlat mentre dormia a l’interior del vehicle, que estava ben estacionat però amb el motor en marxa i la música i l’aire condicionat engegats. L’agent de circulació va manifestar a la vista oral del judici que deu minuts abans havien vist aquesta persona conduint el vehicle. Tanmateix, l’acusat ho va negar i la seva defensa va apuntar que no conduïa.