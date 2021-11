Conferència amb líders del món en emprenedoria i innovació

Actualitzada 19/11/2021 a les 14:05

El Govern i Andorra Recerca + Innovació (ARI) organitzen la conferència "Partnerships for leveraging innovation ecosystems" que se celebrarà el 25 de novembre en el Centre de Congressos d'Andorra la Vella a partir de les 9 del matí, en el marc del desenvolupament de l'Estratègia d'Innovació i Emprenedoria d'Andorra, segons ha informat l'entitat en un comunicat.La conferència té com a objectiu reunir actors rellevants de diferents ecosistemes d'innovació líders en el món per a intercanviar experiències i debatre sobre els reptes futurs amb la finalitat de desenvolupar entorns altament competitius amb impacte en la societat, especifica l'ARI. Hi participarà Jean-Michel Lodwig, Director de desenvolupament de negoci de Luxinnovation; Daniel Marco, Director general d'Economia i Innovació del Govern de Catalunya; Jonathan Menhiun, Director de l'Institut d'Innovació d'Israel i Lourdes Cruz, Directora de desenvolupament de negoci a Màlaga TechPark.La jornada, que es realitzarà en llengua anglesa i és oberta a tothom amb inscripció prèvia, va encarada a fer visible que l'emprenedoria i la innovació són i seran les claus per a canalitzar les noves tendències i convertir-les en solucions que generin impacte econòmic permetent la progressiva diversificació de l'ecosistema empresarial atorgant un augment de la competitivitat i sostenibilitat d'aquest i impactant en el benestar de la societat.