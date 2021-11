Alemanya imposa restriccions per a la vida pública als no vacunats

Actualitzada 19/11/2021 a les 06:10

Els presidents dels estats d’Alemanya van acordar ahir amb el govern central introduir restriccions per a la vida pública per a les persones que no s’han vacunat contra la Covid-19. Les instal·lacions enfocades a l’oci, la cultura o els esports únicament seran accessibles per a les persones amb la pauta completa de vacunació o que s’hagin recuperat de la Covid-19. Les restriccions entraran en vigor quan la taxa d’hospitalitzacions a causa de la malaltia arribi al número 3. És a dir, tres persones hospitalitzades per Covid per cada 100.000.