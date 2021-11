Activitat en família a la Farga Rossell

Actualitzada 19/11/2021 a les 11:34

L'Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura ha impulsat la iniciativa 'Els museus donen joc', una activitat per a públic familair a la Farga Rossell, el dissabte 20 de novembre, en dues sessions d'una hora aproximadament, a les 12h i a les 16h, segons informa l'executiu en un comunicat. Aquesta iniciativa és una proposta per passar una estona en família resolent enigmes i reptes relacionats amb la Farga Rossell, un centre d’interpretació que explica com es transformava i comercialitzava el mineral de ferro en una farga al segle XIX.Segons informa Govern, l’activitat està dissenyada per infants a partir de 6 anys i el preu és de 5 euros, amb la compra de l'entrada es regala el llibret d'activitats i un llapis de la Farga Rossell. Per participar-hi, es pot comprar l'entrada anticipada a qualsevol dels museus gestionats per l'executiu.