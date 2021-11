Espais als comerços per als aliments de caducitat propera

Actualitzada 19/11/2021 a les 11:59

Els establiments comercials tindran una zona específica per als articles que estiguin a punt de caducar per evitar que es converteixen en un residu i es malbaratin aliments. Aquesta és una de les accions que ha demanat el Govern al comerç en el marc de la Setmana Europea de prevenció de residus que se celebra a partir de demà i fins al 28 de novembre. Els establiments acompanyaran la iniciativa de cartells informatius per explicar la diferència entre la data de caducitat i la data de consum preferent, segons anuncia el Govern, que precisa que es tracta d'una prova pilot perquè el Projecte de llei d'economia circular preveu l'obligatorietat d'aquests espais a les grans superfícies.La celebració europea té com a lema 'Comunitats circulars, suma't a un món amb menys residus' i inclou 18 activitats al llarg de tota la setmana i la publicació a les xarxes socials d'Andorra Sostenible de vídeos dels guanyadors del concurs d'iniciatives ambientals amb un projecte sobre economia circular.Les activitats programades amb xerrades sobre compostatge o reciclatge es complementen amb la projecció del documental 'Closing the loop' als cinemes Illa Carlemany amb entrada gratuïta el 30 de novembre. Andorra Sostenible repartirà contenidors del 22 al 26 de novembre al matí per facilitar la recollida selectiva d'envasos i de paper i cartró.