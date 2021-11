Un projecte que monitoritza la salut a temps real guanya el premi Richi Entrepreneurs

Actualitzada 18/11/2021 a les 19:52

El projecte de l'startup Onalabs ha estat escollit com el millor de tots els que es van presentar al concurs que van plantejar Andorra Recerca + Innovació (ARI) i Richi Entrepreneus, segons informa l'entitat en un comunicat. El projecte, que ha estat triat per un jurat format per representants de la Richi Entrepreneurs, Andorra Recerca + Innovació (ARI), Andorra Business, el SAAS i el Scale Lab, consisteix en desenvolupar una nova generació wearables mèdics per monitoritzar la salut a temps real, de manera continua remota i intel·ligent, gràcies a la tecnologia patentada que permet convertir la suor en un biofluïd intel·ligent i la pell en una plataforma de dades.Segons l'ARI, aquesta nova generació de wearables permetrà un canvi de paradigma en diferents sectors tant de la salut, per la cura de les persones grans i amb patologies cròniques que podran ser monitoritzades a casa des de l’hospital; com l’esportiu, que permetrà una millora en l’accés de dades de l’atleta a temps real amb un alt impacte en l’entrenament i el rendiment esportiu.L’startup guanyadora podrà fer participar a un o dos membres del seu equip, durant aquest mes de desembre, en un programa internacional amb altres emprenedors en innovació en salut d’arreu del món a través de l’ecosistema de Boston, informa l'ARI. Aquest premi permetrà donar impuls a l’empresa i enfortir el projecte de manera que pugui traduir-se en un impacte posterior en la seva implementació a Andorra. També podran assistir a una sèrie d'esdeveniments i formacions per connectar amb inversors, experts del sector, institucions públiques i privades, i consultors i d’altres startups participants en aquesta sisena edició.