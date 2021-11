Trobada hispano-francesa-andorrana sobre salut animal i vegetal

Actualitzada 18/11/2021 a les 10:50

La ministra d'Agricultura, Sílvia Calvó, participa en una trobada amb participació de França i Espanya a Tolosa sobre salut animal i vegetal on ha presentat les mesures que està implementant Andorra per diversificar la ramaderia i l'agricultura. La 60a reunió hispano-francesa-andorrana es celebra per compartir temàtiques comunes sobre qüestions sanitàries a tota la zona dels Pirineus i trobar solucions a les problemàtiques existents, segons explica el Govern en un comunicat.Calvó ha destacat davant els ministre espanyol, Luis Planas, i francès, Julien Denormandie, que Andorra treballa per assegurar la perdurabilitat dels sectors agrícola i ramader amb la finalitat de desenvolupar una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient "orientada principalment a la producció de productes agraris i alimentaris de proximitat de qualitat".La reunió ha servit per parlar de la gestió dels moviments transfronterers d'animals, la lluita contra malalties animals transmissibles o contra patògens que poden afectar la salut vegetal. Experts i responsables de salut animal debaten en aquest fòrum les actuacions que aplica cada país i en el marc One Health, una sola salut, que té en compte els riscos derivats de la salut animal o vegetal que poden impactar en la salut pública, segons detalla Govern.