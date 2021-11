Simulacre de facturació i controls de seguretat a l'aeroport Andorra- La Seu

Actualitzada 18/11/2021 a les 18:33

Una trentena de persones han format part del simulacre, en el paper de passatgers, efectuat aquest matí a l'Aeroport d'Andorra-La Seu previ a l'entrada en funcionament de les línies regulars, segons informa l'executiu en un comunicat. Es tracta de les denominades proves de càrrega, que serveixen per comprovar que el circuit dissenyat des de l'arribada dels passatgers a l'aeroport fins a l'embarcament funciona de manera correcta.Les persones participants han hagut d'efectuar el procés de facturació de l'equipatge –de mà o embarcat–, emissió i recollida dels tiquets i passar per la zona dels controls de seguretat. També hi han participat personal de facturació de la companyia Air Nostrum i efectius tant de la Guàrdia Civil Espanyola com de l'empresa que s'encarregarà del control dels equipatges.El Govern afirma que des de l'executiu i per part també d'Aeroports de Catalunya, la prova ha estat un èxit i està tot preparat per a l'inici dels vols regulars del mes vinent que està previst comencin el 17 de desembre.