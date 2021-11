Els contagis es disparen amb 63 positius en un dia

Actualitzada 18/11/2021 a les 18:01

La pandèmia de la Covid-19 segueix a l'alça al Principat amb 63 nous contagis en les últimes hores, segons ha fet saber l'executiu en les dades sanitàries d'avui. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ja va manifestar ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que l'increment de casos de Covid revela que "tenim un cert descontrol i podem tenir més casos" els propers dies i per això recordava que és necessari mantenir les mesures de prudència.Aquesta nova xifra de contagis, que ha anat creixent en les últimes setmanes, deixa avui un total de 16.035 persones afectades pel virus des de l'inici de la pandèmia, amb un increment de casos actius que ascendeix a 351, 43 més dels que hi havia ahir. Per altra banda, es registren un total de 15.554 altes, que suma 20 persones recuperades de la malaltia des d'ahir.La xifra d'hospitalitzats reflecteix una millora al centre sanitari, ja que descendeix a quatre persones infectades pel virus que es troben ingressats a planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, una menys que la que hi havia ahir i cap es troba amb la Covid a l'UCI.Els centres educatius registren avui més incidència de la pandèmia perquè sis grups escolars més que ahir, que n'eren una desena, es troben sotmesos a vigilància passiva. Per altra banda es mantenen en confinament tots els alumnes d'una classe i amb part dels estudiants a casa hi ha 33 aules.