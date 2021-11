Actualitzada 18/11/2021 a les 13:29

El doctor en dret Pere Figuereda i Cairol ha presentat aquest matí el llibre Les claus del procediment administratiu andorrà, un manual dirigit a juristes que aborda per primera vegada les administracions públiques andorranes en el sentit modern del terme."L’any que ve entra en vigor tota la part digital de la modificació del codi de l’administració i això suposa un canvi de paradigma" ha assenyalat Figuereda. "Feia falta reflectir-ho en una obra perquè suposa un canvi de xip tant pels ciutadans com per la pròpia administració" ha afegit.L'autor ja havia publicat prèviament obres de temàtica administrativa com Procediment administratiu en el dret andorrà o El règim administratiu sancionador andorrà, ambdues editades per la SAC (Societat Andorrana de Ciències).