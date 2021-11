Padreny denuncia que aficionats polonesos van accedir a les teulades “sense permís”

Actualitzada 18/11/2021 a les 16:34

El conseller general del PS, Roger Padreny, ha denunciat aquesta tarda, en el marc de la sessió de control al Govern al Consell General, que els aficionats polonesos que van accedir fa una setmana a les teulades de l’edifici adjacent a l’Estadi Nacional ho van fer “sense permís de les persones que vivien en aquesta propietat privada”. A més, Padreny ha assegurat tenir constància que alguns veïns van trucar a la policia per demanar ajuda i que la resposta va ser que els efectius del cos estaven desbordats i se’ls recomanava quedar-se a casa.El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha defensat el dispositiu policial previst per al partit de seleccions, format per un total de 79 efectius, va ser “l’escaient” tenint en compte “els factors de risc que podien esdevenir”. Rossell ha asseverat que “no es va produir cap tipus de violència a l’interior dels edificis” i ha ressenyat que els únics episodis “d’agressivitat” van ser amb les forces de seguretat de l’Estat, raó per la qual es va procedir a la detenció de dos supporters. A més, el ministre ha assegurat que les portes de l’edifici estaven obertes i que alguns veïns van cedir la terrassa als seguidors.