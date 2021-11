Montaner formalitza la creació d'Andorra Endavant

Actualitzada 18/11/2021 a les 16:59

Carine Montaner ha anunciat aquesta tarda que ja ha formalitzat la creació d'Andorra Endavant amb la protocolarització davant de notari de "l'acte fundacional i les estatuts del nou partit". La consellera general no adscrita ha informat que demà entraran a tràmit la documentació de la formació a Govern i llavors el ministeri d'Interior haurà d'avalar els estatuts de la nova formació i fer-la constar en el registre de partits polítics.Andorra Endavant neix amb Carine Montaner com presidenta fundadora, Noemí Amador com a vicepresidenta i Marcos Monteagudo en el càrrec de secretari general de l'executiva de la formació. L'exconsellera de tercera via exposa en un comunicat que "l'ADN del partit" es basa en sis punts i situa en primer lloc "la llibertat de les persones com a dret fonamental malmès en aquest període Covid, dret que defensarem a capa i espasa". La resta d'elements són la participació ciutadana, la responsabilitat amb una llei de responsabilitat política, la transparència veritable, la separació de poders i una reforma profunda de la justícia i la meritocràcia.Carine Montaner afirma en el comunicat de presentació del partit que "volem una Andorra forta i justa" i que "els dirigents d'un país són només els empleats del poble durant un mandat". Noemí Amador, professora d'anglès del sistema andorrà, assegura que la principal preocupació principal "serà els joves que passen per moments complicats en aquest context difícil de la Covid" i Marcos Monteagudo, empresari d'Escaldes, segons la presentació, assenyala que Andorra Endavant "volem un territori on els drets i les llibertats de les persones siguin respectats al 100%".