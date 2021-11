Actualitzada 18/11/2021 a les 06:10

Liberals va reunir-se els darrers tres dies amb una desena d’europarlamentaris a Brussel·les per explicar el dossier d’Andorra en les negociacions per a l’acord d’associació. Entre les reunions, destaquen les mantingudes amb Ilhan Kyuchyuk, designat rapporteur de l’informe de l’acord d’associació amb Andorra, San Marino i Mònaco; Dita Charanzova, vicepresidenta del parlament, o Andrus Ansip, ex primer ministre d’Estònia.