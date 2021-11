Les empreses interessades en l'heliport nacional visiten el terreny

Actualitzada 18/11/2021 a les 17:34

Una vintena de professionals d'11 empreses operadores d'heliports i aeroports, operadors aeris, constructors i consultors especialitzats en aviació han visitat aquesta setmana el terreny del pla de la Caubella on es farà l'heliport nacional, segons ha informat el Govern aquesta tarda. Tots el personal està vinculat "a potencials concursants per a la concessió d'aquesta infraestructura" i han estat acompanyats per tècnics del ministeri d'Economia, del de Territori, de l'estació d'esquí de Pal Arinsal i del comú de la Massana.Les visites estan previstes al plec de bases i es concreten en la presentació del terreny i la identificació de les àrees dels estudis previs: l'impacte acústic, els geotècnics, les estimacions de costos de moviments de terra i les dades meteorològiques específiques, segons especifica el Govern en un comunicat. La documentació s'ha posat a disposició de tots els aspirants a la licitació. El personal de l'estació massanenca ha explicat als professionals les zones que s'han de preservar en la construcció, el sobrevol i els accessos.Govern assenyala que totes les qüestions que es van plantejar durant la visita de les empreses es respondran per escrit als aspirants perquè formin part de la informació del concurs.