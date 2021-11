La població augmenta a 79.280 habitants

Actualitzada 18/11/2021 a les 11:10

Andorra tenia 79.280 habitants a finals d'octubre que representen un increment de l'1,7% respecte al mateix mes de l'any passat en sumar 1.291 residents més, segons publica Estadística aquest matí. La parròquia que més creixement registra és Canillo amb 324 persones més que fa un any que suposen un 7,4% d'augment mentre que Andorra la Vella guanya 315 habitants que representen un ascens de l'1,4%. Encamp amb 17 inscrits més i Escaldes amb 90 tenen les menors variacions de població, segons el recull de dades.L'augment anual per nacionalitats està encapçalat pel grup altres nacionalitats amb un 6,8% de pujada que es concreta en 563 habitants. El segon lloc és per a nous residents espanyols que sumen 426 més, els de nacionalitat andorrana creixen en 394 persones i hi ha 104 francesos més al cens mentre que la comunitat portuguesa segueix la tendència a la baixa amb 196 persones menys que a l'octubre del 2020.El departament d'Estadística detalla que el 72,4% de la població té entre 15 i 64 anys, h iha un 12,9% de menors de 15 anys i un 14,7% d'habitants que superen els 64 anys.La xifra d'Estadística divergeix del cens registrats pels comuns que registra 84.348 habitants el que evidencia un alça de l'1,9% en comparació amb el total de l'octubre del 2020 quan es xifrava en 82.789 residents.