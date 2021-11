La crisi sanitària provoca l'augment de la problemàtica de les addiccions

Actualitzada 18/11/2021 a les 05:42

Les conseqüències del confinament han incidit en molts àmbits de la vida diària. Alguns, com les conductes relacionades amb la salut mental, encara es mantenen i alguns s’han intensificat. Així ho va confirmar ahir la unitat de conductes addictives (UCA) que, a través d’un comunicat, va fer públiques les xifres de pacients amb aquest trastorn que s’estan atenent en aquests moments. En aquest sentit, les dades revelen que actualment l’UCA està tractant 580 malalts, una xifra que ha augmentat tangencialment respecte de l’any passat. A més, també han augmentat el nombre de primeres visites, que són prop de 270.“Hi ha hagut un increment de conductes addictives sense cap mena de dubte”, va confirmar el psicòleg Tomàs Navarro. “Fins ara estava associat al nivell social i ara la gent s’automedica. Els nivell d’angoixa ha pujat molt i no només entre els joves. Els mestres també estan més tensos. Tot­hom està més malhumorat”, va assegurar. La psicòloga Sònia Bigordà va explicar la seva visió. “Jo sobretot m’he trobat casos de pacients que prèviament ja tenien algun problema d’addicció que, durant el confinament, es va emfatitzar”, va comentar. “L’ansietat, l’angoixa, la depressió i el malestar emocional van augmentar, i aquesta gent va trobar l’escapatòria en certes substàncies”, va afegir. Quant a la tipologia, l’informe de l’UCA notifica que més del 55% dels pacients en les seves consultes han estat atesos per problemes derivats de l’alcohol. Per altra banda, la segona droga per la qual s’han atès més persones ha estat el cànnabis. “Sobretot he tractat pacients amb problemes d’alcohol i marihuana, però també per psicofàrmacs”, va detallar Bigordà. “En aquest cas, es tracta de persones que ja estaven medicades i que, per rebaixar aquesta ansietat, n’han augmentat el consum.” Navarro, per la seva banda, ha detectat un augment de consum de drogues amb efectes relaxants, sobretot marihuana, barbitúrics o diazepam. “No hi ha cap adolescent que estigui tractant que no consumeixi cànnabis o pastilles”, va reconèixer. “Fins i tot m’he trobat casos de pacients que els robaven a la seva àvia”, va lamentar, a més de detallar que en el cas dels adults molts ja es trobaven prèviament medicats.Els psicòlegs tenen clar que els professionals han abordat correctament la problemàtica i que l’augment de les addiccions, en tot cas, es pot atribuir a les circumstàncies excepcionals de la pandèmia. “No tinc cap dubte que el Govern ha fet una bona feina. L’exemple clar és el programa d’atenció psicològica Covid-19, on s’està tractant el patiment emocional de pacients afectats per la pandèmia”, va insistir Bigordà. “Hi ha molts casos d’estrès posttraumàtic. Després del confinament qui no ha perdut la feina ha perdut el padrí”, va assenyalar Navarro. “A més, hi ha un problema afegit. Tenim un model de vida molt estressant. La gent viu en un pisos petits, treballa en feines que no la satisfan... i normalment es distreu comprant. Ara, però, com que no hi ha diners, s’ha d’esbargir consumint”, va il·lustrar.La unitat de conductes addictives ha augmentat el nombre de pacients. Actualment atén 580 malalts. El nombre de primeres visites també s’ha incrementat a 270.L’hospital de dia tenia abans deu places. Actualment, i degut a la pandèmia, les places es van reduir a sis.La clínica ha detectat un augment de persones que tenen conductes no apropiades amb determinades substàncies.Tant els professionals de l’UCA com els psicòlegs atribueixen l’augment d’ingesta d’aquestes substàncies al confinament.Els psicòlegs tenen clar que s’ha fet una molt bona feina des del sector per tractar aquestes problemàtiques. Un exemple és la creació del programa d’atenció psicològica Covid-19.