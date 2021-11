La contaminació de l'aire s'associa a emmalaltir més greument per Covid-19

Actualitzada 18/11/2021 a les 06:15

Un estudi d’ISGlobal i el projecte GCAT de l’Institut d’investigació Germans Trias i Pujol ha confirmat que l’exposició prolongada a la contaminació de l’aire no s’associa a un major risc d’infecció per Covid-19. Per altra banda, sí que s’associa a emmalaltir més greument. En l’estudi es van mesurar anticossos antivirals en una cohort de residents a Catalunya amb informació sobre l’exposició residencial a contaminants atmosfèrics (NO2, PM2,5, sutge i ozó). Els resultats no revelen una relació entre exposició a la contaminació i infecció però sí entre una major exposició al diòxid de nitrogen (NO2) i partícules fines (PM2,5) i nivells més elevats d’IgG contra els cinc antígens virals en els infectats, que indica major càrrega infecciosa i gravetat dels símptomes. L’estudi va incloure 9.605 participants, entre els quals 481 (5%) casos de Covid confirmats. També es van prendre mostres de sang a poc més de 4.000 participants per determinar la presència i quantitat d’anticossos IgM, IgA i IgG davant de cinc antígens virals. Un 18% de les persones tenia anticossos davant del virus, però no es va trobar associació entre infecció i exposició a contaminants. L’estudi s’ha publicat a Environment Health Perspectives.