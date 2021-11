La CEA impulsa una junta oberta als joves amb motiu del Dia Mundial de la Infància

Actualitzada 18/11/2021 a les 19:55

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) s’ha sumat als actes que impulsa l’UNICEF amb motiu del Dia Mundial de la Infància amb una junta oberta als joves, destinada a compartir l’actualitat empresarial amb les futures generacions i escoltar les seves propostes, segons informa la mateixa entitat en un comunicat. Els escollits han estat dos alumnes de Batxillerat de l’Escola Andorrana que han proposat més informació de les sortides professionals relacionades amb el turisme a l’escola, la millora del transport públic, més facilitats pels treballadors per accedir als habitatges de lloguer i una taxa turística lineal, entre d'altres.Segons informa la CEA, Martina Damian i Àlex Marijuan, de 16 anys, han arribat a la seu acompanyats de la seva professora d’Economia, Itxaso Sans i de la Coordinadora de PAS de l'escola, Pilar Rabassa. Allà conjuntament amb altres membres de la junta directiva, com ara David Fraissinet -responsable de la comissió d’educació i formació de la CEA i Director General de l’Automòbil Club d’Andorra - han tractat diversos temes de l’actualitat empresarial al país, com ara la problemàtica de la manca de personal, el repte de la sostenibilitat i la dependència de les infraestructures viàries. A més, els joves creuen que és bo que les empreses hagin de rendir comptes de la petjada mediambiental dels seus productes i serveis i que per fer-ho creuen que cal donar facilitats perquè sigui més còmode ser sostenible que contaminar.