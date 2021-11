L'EFA debat sobre els reptes i connexions entre Andorra i Europa

Actualitzada 18/11/2021 a les 13:37

dilluns 22 de novembre a les 11h a la seva seu

dijous 2 de desembre al Sport Hotel Village de Soldeu, segons informa l'entitat en un comunicat.

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) celebrarà el properuna roda de premsa amb motiu de la celebració del 20è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana, sota el títol "2022: reptes i tendències per al Principat d’Andorra" que tindrà lloc elDurant l'acte del 20è Fòrum, es celebraran dues taules rodones. la primera sobre "Els reptes de la Unió Europea", amb els ponents Marie Hélène Caillol, presidenta del LEAP (Laboratoire Européenne d’Anticipation Politique) i Georges Baur, ex vicesecretari general de l’European Free Trade Association (EFTA) i investigador del Liechtenstein-Institut. L'altre, que vindrà després de la pausa, anirà enfocada a la temàtica de "L’aeroport d’Andorra – La Seu: la nostra connexió a Europa" on hi participarà el ministre Gallardo, el president de l'EFA o el director d’aeroports públics de Catalunya, Jordi Candela, entre d'altres.La jornada també comptarà amb la ponència del secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, sobre “L’arbitratge polític que ens caldria per a fer prosperar l’acord”. Així mateix, amb la conferència de Víctor i Albert Grifols sobre “La història d’una nissaga d’emprenedors”. La clausura anirà a càrrec del president de l'EFA, Francesc Mora i del cap de Govern, Xavier Espot.