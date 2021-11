L'avortament es cola al Consell

La polèmica arran de l’informe sobre l’encaix de la interrupció de l’embaràs centrarà gran part de la sessió de control d’aquesta tarda.

L’avortament serà protagonista aquesta tarda a la sessió de control del Consell General. La polèmica al voltant de l’informe encarregat pel Govern Martí i els complements demanats posteriorment pel líder de l’executiu actual, Xavier Espot, centrarà bona part de la discussió parlamentària arran de diverses preguntes formulades pel grup socialdemòcrata per esbrinar els detalls de la documentació. El grup liderat per Pere López ha sol·licitat oficialment el document per estudiar-ne el contingut amb detall, però el Govern encara no l’hi ha entregat –té de termini fins a mitjan desembre–, per la qual cosa des del PS es considera que el

#10 JT

(18/11/21 10:01)



#9 Drets

(18/11/21 10:01)



#8 Kisu

(18/11/21 10:00)



#7 Pá cuando?

(18/11/21 09:05)



#6 Andorra pro vida

(18/11/21 09:01)



#5 El dissident incòmode

(18/11/21 08:57)



#4 I lo important?

(18/11/21 08:55)



#3 Dret de les dones, si. Politica, no

(18/11/21 08:49)



#2 Dubte

(18/11/21 07:54)



#1 El dissident incòmode

(18/11/21 07:41)