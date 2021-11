Jornada lúdica al primer acte d'eSports

Actualitzada 18/11/2021 a les 13:19

La primera jornada professional presencial d'eSports al Principat on es parlarà dels aspectes estratègics, de gestió i implementació de l'ecosistema, i també comptarà amb una part lúdica, es durà a terme el pròxim divendres 26 de novembre al Teatre Les Fontetes de la Massana el GES X Andorra, segons informa Andorra Business en un comunicat. L'obertura de portes es farà a les 10h quan el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director de Global Esports Summit, Antonio Lacasa, donaran la benvinguda als assistents. Seguidament hi haurà la taula rodona “Com construir un país eSports friendly”, moderada per la directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo i on participaran el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica del Govern d'Andorra, Marc Galabert; el CEO Job And Play & For2play App, Sergi Segado; el Retail Màrqueting Director a Andorra Telecom, Carles Casadevall, entre d’altres.A la jornada també hi participarà el CEO de Play The Game, Oscar Soriano, que farà un plantejament pràctic d'un cas d'èxit d'una empresa en la seva aposta pels eSports, informa l'entitat. D'altra banda, el director de Getafe eSports, Andrés Tortarolo; i el responsable del Getafe eSports i Coliseum Gaming, Fabian Mario Minotto, presentaran el desenvolupament i el model de gestió del club de futbol madrileny.Durant l'acte es celebrarà una taula rodona, moderada pel director d'Esports Bureau, Rafael Espinosa, on intervindran, el head of eSports and Gaming d'Auren Spain, Emilio Hurtado; el Project manager de S2V, Marco Isengart Montouto; el founder & CEO de Five Media Clan, Roger Espuga i un representant de l'Automòbil Club d’Andorra. Finalment el secretari d'Estat, Marc Galabert oferirà les conclusions.A la tarda arribarà el torn de la part més lúdica de la jornada que consistirà en una sessió en directe de la lliga de videojocs d'Andorra, espais on testejar videojocs i experiències dels eSports. Andorra Business recorda que està obert al públic en general, però cal inscripció prèvia.