Fins a tres anys i mig de presó pels implicats en el cas de l'edifici Domus

Actualitzada 18/11/2021 a les 14:07

El Tribunal de Corts ha condemnat els cinc joves que van irrompre a un dels apartaments de l’edifici Domus per recuperar uns diners que havien pagat per una droga que no van rebre, a penes de presó d’entre 18 mesos i 3 anys i mig i a l’expulsió del país per un període de fins a quinze anys. Se’ls considera autors dels delictes majors de violació de domicili amb violència i intimidació i amenaces condicionals amb arma i, a un d’ells, també de la venda de cànnabis. A més, per la contravenció penal pel consum de cànnabis se’ls imposa penes de multa de 450 euros.

Els fets van passar el 29 d’abril del 2020, quan tres nois i una noia van entregar uns diners per comprar cànnabis, però van ser enganyats i no van rebre la substància. Els compradors i un cinquè implicat, que va obrar com a connexió, van irrompre al domicili del germà de qui els havia de subministrar el producte per reclamar els diners o la droga. Hi van accedir tombant la porta d’una puntada de peu, dos d’ells portaven pals de fusta, algú li va etzibar un clatellot i un altre li va arrencar el mòbil de la mà mentre telefonava a la policia.