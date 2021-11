Els visitants s'incrementen un 15,7% a l'octubre

Actualitzada 18/11/2021 a les 12:35

El nombre de visitants ha augmentat un 15,7% durant el mes d'octubre respecte l'any 2020, el que representa que un total de 623.490 persones han entrat al país durant aquest mes, segons l'informe publicat aquest dijous per Estadística. El nombre d’excursionistes ha estat de 399.151, el que suposa un 64%, davant el nombre de turistes que ha estat de 224.339, 36%.En aquest sentit, el nombre de visitats ha augmentat per l'increment del 3,2% d'excursionistes i del 47,6% de turistes. Amb aquestes xifres s'arriba a valors anteriors a la pandèmia. Per procedència, els visitants d'altres procedències presenten una variació positiva d’un 121,7%, seguit pels visitants francesos i espanyols amb una variació positiva d’un 14,5% i 7% respectivament. S’ha de tenir present que el festiu a Espanya del dia 12 d’octubre, durant l’any 2021 ha caigut en dimarts en comparació a la mateixa data de l’any 2020 que era un dilluns.A les dades acumulades dels últims deu mesos, els visitants presenten una davallada d’un 13,8%. No obstant això, es mostra una recuperació de més de tres punts en comparació a les dades acumulades del mes de setembre que presentaven una davallada d’un 17,4% del total de visitants. Anualment, els visitants en els darrers dotze mesos han disminuït un 28,2%. Quant als turistes, disminueixen un 33,8% mentre que els excursionistes han disminuït un 25%.El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes d'octubre ha estat de 345.723, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes d'octubre de l’any anterior del 9,5%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del 4,3% i per la frontera francoandorrana del 21,3%.Durant els darrers 12 mesos, el nombre de vehicles que ha entrat ha estat de 2.951.289; això representa una variació negativa del 13,4% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 3.406.325 vehicles. De gener a octubre del 2021, respecte el mateix període del 2020, s’ha produït un increment de l'1,2% en el nombre de vehicles, amb un increment del 6,9% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 9,4% dels provinents de França.