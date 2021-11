Actualitzada 18/11/2021 a les 19:04

El Protocol d'Actuació Immediata (PAI), referent a casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual i maltractament físic agut en infants i adolescents s'ha activat 24 vegades aquest 2021: 8 en casos d’abús sexual i 16 en maltractament físic. D'aquests casos -que actualment es troben judicialitzats-, el 70% s'han detectat en un entorn intrafamiliar.Les xifres s'han revelat aquesta tarda en el marc de la presentació de la campanya #TrencaElSilenci, una campanya de prevenció de l'abús sexual infantil en l'àmbit esportiu que s'ha engegat avui amb motiu del Dia Europeu per la protecció dels infants de l'abús sexual. La campanya consisteix en la difusió de cartells informatius que es podran veure en diverses instal·lacions esportives i on han participat quatre esportistes del Programa d'Alt Rendiment d'Andorra (ARA): Cande Moreno, Silvio Moreira, Sergi Casabella i Mònica Dòria. També es farà difusió del missatge a través de les xarxes socials del Govern."En l'àmbit esportiu no tenim casos identificats" ha assegurat la Secretària d'Estat d'Afers Socials, Joventut i Igualtat. "Nosaltres estem treballant des del 2018 i la idea és conscienciar. El fet que fins ara no s'hagi denunciat aquesta situació no vol dir que no pugui passar" ha manifestat per altra banda Justo Ruiz, Secretari d'Estat d'Esports.