El pla de la infància i la joventut serà “transversal i multisectorial”

Els joves que han treballat en comissions van presentar ahir les propostes a Espot

Els joves que han estat treballant en el marc d’un procés participatiu per elaborar propostes que els agradaria veure recollides al pla nacional de la infància i la joventut (PNIA) es van reunir ahir amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, per presentar-los les conclusions del seu treball. El cap de Govern va posar especial èmfasi en la importància de traçar un pla “realista” que no sigui “un brindis al sol”, sinó que es pugui complir, i va asseverar que serà un “pla molt transversal i multisectorial”, que treballarà en molts