El PIB va baixar un 10,2% el 2020

Actualitzada 18/11/2021 a les 11:34

El PIB nominal semi-definitiu de l'any 2020, se situa en els 2.531,1 milions d'euros, el que suposa una variació interanual negativa del 10,2% respecte el 2019, segons les dades recopilades pel departament d’Estadística que remarquen que encara continuen sota l’impacte negatiu de la crisi provocada per la pandèmia. D’altra banda, el PIB real s’ha situat per aquest mateix any en 2.375,4 milions d’euros, amb una variació anual negativa del 11,2%.Per sectors, Estadística constata que el més afectat per la crisi sanitària ha sigut l’hoteleria i restauració, amb una variació negativa del 29,9%, seguidament el sector de transport i emmagatzematge, amb un creixement negatiu del 16,9%, i el sector del comerç amb una variació també negativa del 8,7%. Per contra, destaca la variació positiva del sector de la construcció, amb un creixement del 2,5%.D’acord amb la població estimada, el PIB nominal per càpita suposa un total de 32.444 euros l’any 2020, és a dir, una variació anual negativa del 11,7%, mentre que el PIB real per càpita se situa en 30.447 euros, un decrement del 11,7% respecte l’any anterior. Per altra banda, pel que fa a la pressió fiscal de l’any 2020, i segons el principi de meritament, l’estimació semi-definitiva del PIB confirma la xifra del 25,3%, amb una increment de 0,3 punts percentuals respecte a la pressió fiscal enregistrada l’any 2019 (25,0%).