El govern de la Generalitat prorroga les mesures de contenció 14 dies més

Actualitzada 18/11/2021 a les 06:14

El govern de la Generalitat va aprovar ahir, en el marc del Procicat, prorrogar 14 dies més les actuals mesures de contenció davant la Covid-19 sense introduir-hi canvis. Entre d’altres, es mantindrà el passaport Covid en l’entorn de l’oci nocturn i la prohibició de menjar i beure al carrer entre la una de la matinada i les sis del matí. Per altra banda, tampoc es podrà vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22.00 i les 6.00 hores. El govern català enviarà el conjunt de mesures al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ja que l’ús del certificat Covid requereix aval judicial previ. Precisament, va afirmar dimarts que valorava ampliar l’ús del certificat Covid però que aquesta era una mesura que no estava tancada i supeditada a l’evolució de la pandèmia. El govern català va insistir que cal seguir mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la Covid-19, com la necessitat de fer un ús correcte de la mascareta.