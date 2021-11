Edificis emblemàtics s'il·luminen de blau pel Dia Mundial de la Infància

Actualitzada 18/11/2021 a les 20:59

L'Unicef commemorà el 75è aniversari i aprofita l'oportunitat per defensar que els infants es prioritzin en els plans de recuperació de la pandèmia amb motiu del Dia Mundial de la Infància, segons explica l'organització en un comunicat. Per al Dia Mundial de la Infància, Unicef ha publicat una enquesta on ha recollit les opinions de 21.000 infants i adults amb l'objectiu de conèixer les seves inquietuds, preocupacions i perspectives de futur. Segons informen, l'enquesta mostra que els joves tenen més probabilitats de creure que el període de la infància és millor ara que en èpoques anteriors, i una aclaparadora majoria creu que els joves d'avui dia gaudeixen d'una millor atenció sanitària, educació i seguretat física que la generació dels seus pares. També estan impacients per actuar contra el canvi climàtic, mostren el seu escepticisme sobre la informació que consumeixen a les xarxes socials i s'enfronten a sentiments de depressió i ansietat. Són molt més propensos a veure's a si mateixos com a ciutadans del món que la gent gran, i són més propensos a preferir la cooperació internacional per fer front a amenaces com la pandèmia de Covid-19. Aquesta enquesta 'Infància en Transformació' és la primera que s'ha realitzat preguntant a diverses generacions i els resultats es recullen de persones de dues franges d'edat (15-24 anys i 40 anys o més) de 21 països.A Andorra, l'organització s'ha centrat en dos conceptes i que, segons especifiquen, seguiran sent els eixos centrals que connectin totes les activitats a tot el món, com són la participació infantil i les activitats al voltant del color blau d'Unicef #Goblue i 'Kids Takeovers' on infants i adolescents puguin fer sentir la seva veu. "Volem aconseguir que el color blau estigui present arreu del Principat i hem demanat la col·laboració d'institucions públiques, empreses, entitats, escoles i personalitats del país", ha fet saber l'organització. Així s'han il·luminat de blau edificis emblemàtics, han estat presents missatges a les xarxes de partits polítics, federacions, associacions o clubs esportius, entre altres espais, com també iniciatives dutes a terme pel Govern o els comuns.