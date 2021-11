Crèdit Andorrà i el Soldeu Esquí Club signen un acord de col·laboració

Actualitzada 18/11/2021 a les 14:01

Crèdit Andorrà ha signat un acord de col·laboració amb el Soldeu Esquí Club (SEC) pel qual passa a ser el patrocinador privat principal de l’agrupació d’esquí, segons informa l'entitat bancària en un comunicat. L’acte de signatura d’aquest conveni ha anat a càrrec de Xavier Sarasa, president del Soldeu Esquí Club, i Joan R. Mas, director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà. Aquest acord s'ha fet amb l'objectiu de consolidar encara més el compromís de Crèdit Andorrà amb el foment de l’esport base. El Banc informa que comparteix amb el Soldeu Esquí Club la voluntat de promocionar la pràctica de l’esquí i el sector de la neu, motor de la vida social i econòmica del país.El patrocini contribuirà a la tasca del SEC per incentivar l’esquí i els esports de muntanya entre els més joves. El Soldeu Esquí Club compta actualment amb uns 400 socis, dels quals uns 140 nens i nenes estan inscrits per a la temporada 2021-2022 i 4 són corredors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). El Club organitza esdeveniments com els campionats nacionals GS U14-16 i el Trofeu Marmota, entre altres.