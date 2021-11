Campanya per captar voluntaris per ensenyar català

Actualitzada 18/11/2021 a les 13:02

El Servei de Política Lingüística inicia sota el lema 'Xerrem?' una campanya per promocionar el programa de Voluntariat per la llengua i aconseguir que es formin parelles per practicar català. L'objectiu és unir persones que volen millorar els coneixements de la llengua amb voluntaris catalanoparlants que els ajudin a millorar la fluïdesa en la parla, segons s'ha recordat avui en la presentació.El programa arriba a la 17a temporada i ha creat unes 1.100 parelles i el director del departament de Política Lingüística, Joan Sans, ha recalcat que la iniciativa "està més que consolidada i permet dinamitzar l'ús de les llengua entre la població resident al país, especialment per a les persones nouvingudes". La campanya té el suport d'Andorra Telecom que en farà difusió al local d'atenció al públic, a la web i a les xarxes socials. La responsable de l'àrea de Responsabilitat Social Corporativa i Patrocinis de la companyia, Inés Martí, ha destacat que "estem encantats de col·laborar un cop més en aquesta iniciativa que permet difondre la llengua oficial".