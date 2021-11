Andorra Telecom millora la seguretat per evitar el correu brossa

Actualitzada 18/11/2021 a les 16:11

Andorra Telecom va fer una intervenció anit per deshabilitar el port 25 del servei d'Internet a la llar per evitar l'enviament de corrreu brossa, l'anomenat spam, segons ha informat aquesta tarda. La companyia precisa que aquest port com a part de la configuració del correu electrònic es feia servir abans per als enviaments "i amb el temps ha donat pas a una entrada i sortida de correu brossa que posava en risc la seguretat del servei" i per això s'ha eliminat.La companyia destaca que els usuaris "sense ser-ne conscients corrien el risc d'enviar correu brossa pel fet de tenir aquest port obert" i això comportava que "des de les diferents llistes d'antispam es bloquegessin les IPs andorranes dels usuaris d'internet". El portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, assenyala que "gran part de l'ús actual del port 25 és per ordinadors que han estat infectats per virus" i que van enviant spam, el que provoca que les IPs entrin en llista d'antispam mundials "fet que pot provocar que els usuaris es quedin sense servei de correu durant uns dies".La limitació del port feta anit ha servit per reduir en un 58% l'enviament de correus des del Principat, indica Andorra Telecom incidint que "aquest percentatge era tot correu brossa" i que només una trentena de clients tenien obert aquest port. Aquests usuaris tenen el port encara i poden corregir la configuració fins al 30 de novembre per mantenir el servei d'enviaments de correus sense problemes.La configuració del correu passa ara per utilitzar el port 587 per a l'enviament de correus de client a servidor, que és el que habitualment fan els clients particulars, assenyala Andorra Telecom afegint que aquesta connexió ha de ser autenticada per lluitar contra l'spam. I es reserva el port 25 per a la connexió entre servidors de correus, més adreçat als clients que ofereixen serveis a empreses.