Actualitzada 18/11/2021 a les 05:59

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va alertar ahir que la circulació del virus SARS-CoV-2 i els indicadors de contagis poden provocar en els propers dies una escalada dels casos actius a les portes de l’inici de la temporada d’hivern. Benazet va informar que “aquest increment que estem veient de casos s’acompa­nya amb alguna xifra que a mi em preocupa, i és que està pujant el percentatge de positivitat dels tests, està pujant una mica l’edat de les persones infectades, i aquests són uns indicadors que ens diuen que tenim cert descontrol i podria ser que ens els propers dies vegem una escalada en el nombre de casos”. De la mateixa manera, va insistir que “hem d’estar alerta i demano a tota la població que aquelles mesures que vam anunciar la setmana passada les compleixi i que es protegeixi, que eviti les reunions innecessàries i que utilitzi la mascareta en els espais que s’han d’utilitzar”.En relació amb aquest fet, el ministre de Salut va manifestar que “estem davant d’un rebrot a tot Europa”, i va demanar a la població que encara no està immunitzada que “entengui que hi ha una part necessària perquè es vacuni, que és la solidaritat”. Així mateix, el titular de la cartera de Salut va insistir que “com més alta sigui la xifra de persones vacunades millor salut tindrem aquest hivern i millor economia i la vida més oberta tindrem”. En aquest sentit, va argumentar, a més, que el desenvolupament de la temporada d’hivern i la recuperació de la vida social d’abans de la pandèmia depenen de la “solidaritat” de les persones no vacunades i del compliment estricte de les restriccions sanitàries que hi ha en vigor.Pel que fa a les mesures, es mantenen aquelles que estan en vigor. No obstant això, els centres sociosanitaris exigiran per a les visites i les sortides dels usuaris el passaport Covid, una mesura que s’estén a les cases pairals i als centres de dia.Pel que fa a les dades de contagis, el ministre va informar ahir que hi ha 43 casos nous respecte a dimarts, fet que deixa la xifra de casos actius en 308. Unes dades que Salut considera similars a la incidència registrada el març del 2021. Respecte a la pressió hospitalària, cinc persones estan ingressades a la planta Covid de l’hospital de Meritxell, cap de les quals a l’UCI. En relació amb la incidència a les escoles, actualment hi ha una aula en vigilància activa total, és a dir, en confinament, 33 aules en vigilància activa parcial, dues més que dimarts, i deu en vigilància passiva. Més enllà, el 79,8% de la població vacunable ha rebut la primera dosi del vaccí, mentre que el 78,2 ha rebut la pauta completa. La franja d’edat en què incideixen més els contagis en aquesta sisena onada són els infants d’entre cinc i onze anys. Un tipus d’onada que, segons va indicar el ministre, ha començat a les escoles i s’ha estès a la població adulta.Joan Martínez Benazet també va indicar ahir que de manera gradual la població ja vacunada rebrà la tercera dosi del vaccí. El ministre es va referir al fet que en l’actualitat la comunitat científica debat si és necessària i efectiva una tercera dosi a partir dels sis, nou o dotze mesos des de l’administració de la pauta completa, però que el Principat “anirà una mica més enllà”. Així, va explicar que a partir de dilluns les persones de més de 65 anys rebran la tercera dosi i que de manera progressiva s’aniran incorporant totes les franges d’edat. El titular de Salut va recordar que no cal tornar-se a inscriure a la plataforma i va indicar que es posaran vaccins de Pfizer i Moderna, independentment del fàrmac que s’hagi rebut en les dues inoculacions anteriors. El ministre va indicar que en la vacunació contra moltes patologies es canvia de fórmula i va manifestar que “de vegades pot ser bo fer la barreja per incrementar el ventall d’immunitat”. A més a més, tot i no concretar-ho, el ministre de Salut va informar que de cara al Nadal es podria demanar el passaport Covid per a les reunions socials i familiars.