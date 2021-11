Tercera dosi per a tota la població

Actualitzada 17/11/2021 a les 19:03

El ministre de Salut ha afirmat aquesta tarda que l'administració de la tercera dosi de la vacuna contra la Covid s'anirà baixant progressivament a totes les franges d'edat i que la immunització es podria estendre en uns mesos als menors de 5 a 11 anys. Joan Martínez Benazet ha recordat que les persones fins a 65 anys inscrites a la plataforma seran convocades a partir de dilluns i després s'incorporarà a la resta de la població per a la que ara no hi ha la mateixa pressa que amb les persones més sensibles davant l'increment de circulació del virus. La nova punxada es farà quan hagin passat 6 mesos des de la segona.El titular de Salut ha recordat que no cal tornar-se a inscriure a la plataforma i ha indicat que les vacunes que es posaran com a tercera punxada seran Pfizer i Moderna independentment del fàrmac que s'hagi rebut en les dues inoculacions anteriors. El ministre ha assegurat que en la vacunació contra moltes patologies es canvia de fòrmula "i de vegades potser bo fer la barreja per incrementar el ventall d'immunitat".Martínez Benazet ha exposat que l'índex de vacunats entre els 12 i els 15 anys és d'un 55,8% amb la primera dosi i un 49,1% amb la pauta completa. I ha destacat que pel rebrot de contagis que s'està produint malgrat inicialment no s'havia insistit en la crida a la vacunació dels menors de 12 anys "potser cal incidir més". El ministre ha comentat que pels estudis que estan fent en diferents països sembla que "molt aviat es tindran vacunes per a la franja de 5 a 11 i que les tindrem per als propers mesos". Aquest grup de menors acumula ara el major nombre de contagis.La població amb la pauta completa major de 16 anys representa el 78,2% i el ministre ha convidat als no vacunats a posar-se el vaccí com única arma per frenar la pandèmia "per solidaritat perquè tinguem un millor hivern econòmic i social". Joan Martínez Benazet ha explicat que hi ha "vacunes per a tothom" amb les dosis de Moderna que s'estan posant ara i que s'administraran com a tercera punxada i amb les de Pfizer que anirà subministrant Espanya en diferents entregues.