Salut prepara protocols per als sopars de Nadal

Actualitzada 17/11/2021 a les 19:29

"La població té ganes de socialització i més amb les dates de Nadal que arriben però no podem córrer riscos", ha declarat el ministre Portaveu, Eric Jover, destacant que "estem més preparats perquè hi ha més vacunació" i que és necessari seguir les recomanacions perquè "és en l'interés de tots" tant econòmic com social. Per fixar les normes a respectar durant aquestes dates i per contenir la pandèmia el Govern treballa en protocols específics per a les celebracions, segons ha anunciat el titular de Salut.Joan Martínez Benazet ha exposat que el ministeri treballa perquè hi hagi sopars d'empresa i de família però amb les mesures perquè siguin segurs "i no descartem cribratges, ni tests, introduirem el certificat" i s'està reflexionant sobre les mesures específiques en funció de l'evolució dels contagis. El ministre ha comentat que els protocols vigents per a la restauració amb l'obligació de demanar el passaport Covid per ampliar aforament o de mantenir les limitacions i la distància entre clients si no s'exigeix el document sanitari ja són un element per decidir quins criteris s'apliquen per les festes.Martínez Benazet ha declarat que l'evolució de la incidència servirà per valorar si cal distribuir tests d'antígens entre la població com es va fer el Nadal passat o si es posen dispositius per cribrar a la ciutadania. I ha indicat que és prematur per afinar més i anunciar les mesures "i estem mirant cap a on gira tot perquè hi ha països que estan en un moment crític".