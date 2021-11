Actualitzada 17/11/2021 a les 11:02

EL PACTE DE TOLEDO A L'ANDORRANA

El pacte d’Estat per les pensions que en principi s’hauria d’aprovar el 16 de desembre al Consell General proposa que la comissió especial que s’ha creat per tirar endavant la reforma de les pensions es mantingui en el temps. La idea és fer una rèplica similar al Pacte de Toledo que es va acordar a Espanya per fer una anàlisi dels problemes estructurals del sistema de seguretat social. És a dir, crear un espai parlamentari que es reuneixi periòdicament per debatre les futures reformes que necessitarà la CASS.

La reforma del sistema de pensions és una assignatura pendent des de fa anys. En això estan d’acord tots els grups parlamentaris, que tenen clar que és urgent tirar endavant mesures que garanteixin el futur de les jubilacions. El compromís prendrà forma amb la votació del pacte d’Estat per a les pensions que es preveu que passi per la cambra parlamentària el 16 de desembre vinent. Es tracta d’un formalisme, sense més contingut que el compromís de crear una comissió especial per tractar qüestions relatives a la seguretat social i que hauria d’anar més enllà d’aquesta legislatura, amb la idea que la situació de la CASS és evolutiva i que cal un espai per tractar possibles futures reformes d’una manera més àgil i ràpida.Serà precisament aquesta comissió l’encarregada de concretar les accions que s’hauran d’implementar i l’impacte que tindran tant per al futur de les pensions com per a les arques de l’Estat. Els treballs fets fins ara, amb les compareixences de diversos experts en seu parlamentària, ja han permès fer una primera aproximació de les accions que es poden dur a terme i algunes són compartides per la majoria i l’oposició. Per això, la voluntat dels demòcrates és poder aprovar un primer paquet de mesures abans que acabi la legislatura i que les accions que requereixin més temps de reflexió o amb les quals costi més arribar a un consens es deixin en un esborrany per reprendre després de les eleccions generals vinents.El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, va posar sobre la taula algunes de les mesures que al seu entendre podran rebre el consens de tots els grups i per tant tirar endavant aquesta legislatura, com ara incrementar els mecanismes de control a la CASS o traspassar uns quants punts de la branca de sanitat a la de jubilació. Dos aspectes en els quals des del grup socialdemòcrata també estarien d’acord, malgrat que caldria acabar de concretar com i quan es durien a terme els canvis. En aquest sentit, el president del grup del PS, Pere López, recorda que el traspàs s’hauria de fer progressivament i que són precisament aquestes qüestions les que s’hauran d’acabar d’afinar a la comissió. En tot cas, assegura que “nosaltres som partidaris que la reforma es comenci ja i si la majoria ho vol fer a nosaltres ens hi trobaran”.Altres qüestions que podrien trobar consens és l’augment de l’edat de jubilació de manera progressiva, posar un topall a les pensions més elevades o crear un sistema de complement de jubilació que podria ser voluntari o obligatori. Aquestes mesures, però, amb matisos per part de cada grup, requeriran més temps d’estudi i podrien quedar només en un esborrany perquè sigui la nova cambra sortida de les eleccions del 2023 la que acabi d’analitzar-les.En tot cas, la intenció és no esperar a tenir tancades totes les mesures de la reforma per començar a aprovar-les, sinó tirar endavant un primer bloc d’accions que permeti posar fil a l’agulla al problema. El calendari, marcat per l’aprovació del pacte d’Estat a mitjan desembre, permetria que la comissió comencés a concretar les mesures i els impactes que tindrien tant per a la CASS com per a Govern a partir del gener de l’any vinent.El pacte d’Estat per les pensions ja té el vistiplau de tots els grups parlamentaris i s’espera que s’aprovi en la sessió del Consell General del 16 de desembre.Majoria i oposició coincideixen que cal tirar endavant la reforma com abans millor. Alguns dels punts de consens són passar punts de la branca de sanitat a la de jubilació o incrementar els controls a la CASS.Les accions que no tinguin consens es deixaran escrites per a la propera legislatura.