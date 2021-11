Pallarés visita la gent gran d'Encamp

Actualitzada 17/11/2021 a les 18:47

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha assistit al Cafè del Poble d'Encamp que aquesta tarda, ha acollit una xerrada sobre els ajuts, les prestacions i els serveis que hi ha actualment destinats a la gent gran, segons informa el comú encampadà en un comunicat. La sessió ha comptat amb l’assistència d’una quarantena de persones que han volgut informar-se sobre la cartera de serveis per a la gent gran del Govern, així com del funcionament de l’aplicació Andorra Salut, entre altres temes.L'acte ha comptat també amb l'assistència del conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz i el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero i el president de l'associació de gent gran d'Encamp, Antoni Berengueres. La xerrada ha estat adreçada a majors de 60 anys i ha tractat temes com el certificat digital, el servei d'ajuda a domicili, la pensió de solidaritat, la tarja Magna o els ajuts econòmics puntuals, entre d'altres.