Màxima ocupació de la tardor durant el cap de setmana

Actualitzada 17/11/2021 a les 10:44

El cap de setmana passat es va assolir una ocupació del 81,26% als hotels que representa el màxim registrat durant la tardor, segons les xifres facilitades per la Unió Hotelera. La millor dada del novembre havia estat per Tots Sants amb un 80% d'habitacions ocupades. L'entitat destaca que les xifres obtingudes als 54 establiments oberts "són molt bones" i estan motivades per l'estada de clients francesos per la celebració del pont de l'Armistice que ha deixat també un 52,25% durant la setmana, gairebé sis punts per sobre de la mitjana de la setmana anterior.La Unió Hotelera remarca que queden dos caps de setmana abans d'iniciar la temporada d'hivern "i esperem tenir xifres correctes i arribar en les millors condicions a aquest inici" del període més fort de l'arribada de turistes al Principat atrets per la neu.