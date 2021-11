López acusa Jover de “falsejar números” en previsions d'ingressos

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:02

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va acusar ahir el ministre de Finances, Eric Jover, de “falsejar els números” en les previsions d’ingressos del projecte de pressupost per a l’any 2022. “Quan fiques uns ingressos que no hi ha pràcticament cap possibilitat que s’acompleixin evidentment el dèficit es dispara. No té cap lògica que en una temporada d’hivern on tothom es dona per content que pugui estar al -20% respecte d’abans de la pandèmia es faci una previsió d’ingressos d’un 10% superior en comparació amb el 2019. Això no és equivocar-se, això és màrqueting pressupostari”, va sentenciar López.Així mateix, el dirigent socialdemòcrata va anunciar que la seva formació presentarà una esmena a la totalitat al pressupost. “És evident que quan hi ha plantejaments polítics diferents i que les principals problemàtiques del país no tenen el seu reflex pressupostari hem de presentar un model alternatiu per explicar per què aquest pressupost no és el que tu faries si estiguessis governant.” En aquest sentit, López va recriminar a l’executiu que en els comptes de l’any vinent no es prevegi “cap tipus de solució” per a les problemàtiques d’habitatge, salut mental i pensions. “No hi ha res previst en habitatge per al 2022, ni tan sols a l’Institut de l’Habitatge. En salut mental esperàvem trobar, després de moltes notícies i les problemàtiques de la Covid, un increment de dotacions que no hi ha. I en les pensions tampoc hi ha una solució per incrementar-les”, va concloure López.